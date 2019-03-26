Калининградцев приглашают на бесплатную велосипедную экскурсию по городу

СЕГОДНЯ 10:06 2019-03-26T10:06:19+03:00

Фото: БФУ им. И. Канта

. Фото: БФУ им. И. Канта

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Велопробег, совмещенный с экскурсией состоится в субботу 30 марта. Старт от площадки перед Музеем Мирового океана и завершение в Музее советского детства на ул. Чернышевского.

Как сообщают организаторы, экскурсия бесплатная и будет посвящена знаковым в Калининграде объектам, построенным в советский период.

Длина маршрута - 10 км, планируется пять остановок и пять лекций, подготовленных специалистами БФУ им. И. Канта. Среди лекторов: Светлана Колбанева, Виталий Маслов, Альбина Краснощекова и Альберт Адылов.

Внимание! Приглашаются все желающие, знающие и соблюдающие ПДД. Приветствуются дети, но в сопровождении взрослых.

Старт 30 марта в 16.00.

Требуется обязательная предварительная регистрация - необходимо отправить заявку на почту nnikitin@kantiana.ru и получить подтверждение.

Велопробег подготовлен БФУ им. И. Канта и Калининградским велотуристическим клубом в рамках проекта «Колесо истории».

ИСТОЧНИК KP.RU