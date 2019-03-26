Калининградцев приглашают на бесплатную велосипедную экскурсию по городу
Велопробег, совмещенный с экскурсией состоится в субботу 30 марта. Старт от площадки перед Музеем Мирового океана и завершение в Музее советского детства на ул. Чернышевского.
Как сообщают организаторы, экскурсия бесплатная и будет посвящена знаковым в Калининграде объектам, построенным в советский период.
Длина маршрута - 10 км, планируется пять остановок и пять лекций, подготовленных специалистами БФУ им. И. Канта. Среди лекторов: Светлана Колбанева, Виталий Маслов, Альбина Краснощекова и Альберт Адылов.
Внимание! Приглашаются все желающие, знающие и соблюдающие ПДД. Приветствуются дети, но в сопровождении взрослых.
Старт 30 марта в 16.00.
Требуется обязательная предварительная регистрация - необходимо отправить заявку на почту nnikitin@kantiana.ru и получить подтверждение.
Велопробег подготовлен БФУ им. И. Канта и Калининградским велотуристическим клубом в рамках проекта «Колесо истории».
ИСТОЧНИК KP.RU