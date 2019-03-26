Полиция установила личность погибшего пешехода на пр. Победы

СЕГОДНЯ 10:10 2019-03-26T10:10:34+03:00

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В Калининграде полиция установила личность погибшего пешехода на проспекте Калинина. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Напомним, накануне в 11:50 на проспекте Калинина на пешеходном переходе под колесами грузовика погиб мужчина. Он переходил дорогу на зеленый сигнал светофора. От полученный ранений он скончался на месте происшествия.

Погибшему пешеходу было 84 года.

ИСТОЧНИК KP.RU