2019-03-26T10:10:34+03:00
Происшествия

Полиция установила личность погибшего пешехода на пр. Победы

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Калининграде полиция установила личность погибшего пешехода на проспекте Калинина. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Напомним, накануне в 11:50 на проспекте Калинина на пешеходном переходе под колесами грузовика погиб мужчина. Он переходил дорогу на зеленый сигнал светофора. От полученный ранений он скончался на месте происшествия.

Погибшему пешеходу было 84 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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