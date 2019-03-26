Калининградка украла элитный алкоголь себе на День рождения

СЕГОДНЯ 10:14 2019-03-26T10:14:07+03:00

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День рождения – грустный праздник. Примерно так размышляла 37-летняя жительница Гурьевска, у которой не было денег, чтобы достойно отметить очередную годовщину своего появления на свет. Выход из ситуации нашелся гениально простой. Дама отправилась в Калининград, зашла в магазин на улице Театральной, послонялась немного по торговому залу, а затем мастерски (ранее гурьевчанка уже привлекалась к ответственности за кражи) смахнула со стеллажа в пакет три бутылки элитного алкоголя. Сэкономив 2700 рублей и обеспечив праздничный стол, воровка благополучно миновала кассы и довольная вышла на улицу.

Персонал торговой точки хватился пропажи лишь спустя некоторое время. Но полицейские, к которым торговцы обратись за помощью, не подвели. Подозреваемую вычислили, задержали и возбудили в отношении нее очередное уголовное дело. Если все пойдет по худшему сценарию, следующие пару дней рождений женщина придется встречать за решеткой.

ИСТОЧНИК KP.RU