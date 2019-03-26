«Плачевная картина»: Депутат Облдумы возмутился очередью на вход в аэропорт «Храброво»

СЕГОДНЯ 10:23 2019-03-26T10:26:59+03:00

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Председатель комитета по экономической политике и развитию инфраструктуры Облдумы Александр Никулин возмутился огромной очередью на вход в аэропорт «Храброво». Об этом он написал на своей странице в «Фейсбук».

- Плачевная картина в аэропорту Храброво! Пассажиры стоят в очереди, чтобы зайти в аэропорт. Сотрудники аэропорта жалуются на бесконечные сокращения персонала аэропорта. Вопрос, для чего строили такой замечательный, красивый и современный аэропорт? И этот объект борется за почётное звание называться в честь императрицы Российской, - написал Никулин.

ИСТОЧНИК KP.RU