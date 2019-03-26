2019-03-26T10:26:59+03:00
Общество

«Плачевная картина»: Депутат Облдумы возмутился очередью на вход в аэропорт «Храброво»

Виктор Сергеев
Поделиться:
Фото: Александр НикулинФото: Александр НикулинФото: Facebook
Изменить размер текста:

Председатель комитета по экономической политике и развитию инфраструктуры Облдумы Александр Никулин возмутился огромной очередью на вход в аэропорт «Храброво». Об этом он написал на своей странице в «Фейсбук».

- Плачевная картина в аэропорту Храброво! Пассажиры стоят в очереди, чтобы зайти в аэропорт. Сотрудники аэропорта жалуются на бесконечные сокращения персонала аэропорта. Вопрос, для чего строили такой замечательный, красивый и современный аэропорт? И этот объект борется за почётное звание называться в честь императрицы Российской, - написал Никулин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За сутки саперы Балтфлота обезвредили восемь артиллерийских снарядов
В Калининграде Россельхознадзор изъял более 75 кг «санкционки»
Суд обязал администрацию Черняховска отремонтировать дороги на пяти улицах
Авторы Хомлинов: Мы хотим выставить вопрос о сохранении фигурок домовых на городское голосование
Власти дополнительно выделили 1,2 млн рублей на ремонт томографа в детской областной больнице
В мэрии Калининграда сообщили об отключениях света и воды
Заказав мебель на 115 тысяч рублей, калининградец не получил ничего
С начал весны 31 человек пострадал от укусов клещей в Калининградской области
Администрация Краснознаменска купила люксовый автомобиль за 2 млн рублей
В понедельник на калининградских дорогах задержали девять пьяных водителей
В Калининграде открылся центр современных компетенций детей
В Калининграде уголовник оставил баню без воды
Смертность от туберкулеза в Калининградской области за 12 лет снизилась в 10 раз
В Калининград не пустили 20 тонн фисташек из Эстонии и томаты из Литвы
В Калининграде суд оштрафовал сотрудника МЧС на 60 тысяч рублей
В Гусеве спасли раненого лебедя, птица больше не сможет летать
Инспекторы ГИБДД оштрафовали свыше 1200 водителей за неправильную перевозку сыпучих грузов
За срубленные деревья калининградцу дали два с половиной года «строгача»
В День театра калининградская драма приглашает на капустник и за билетами
Под Калининградом 7 детей привили просроченной вакциной
Калининградка украла элитный алкоголь себе на День рождения
Полиция установила личность погибшего пешехода на пр. Победы
Калининградцев приглашают на бесплатную велосипедную экскурсию по городу
В Калининграде назвали лучшие сельские учреждения культуры
Калининградская команда пробилась в суперфинал всероссийской лиги школьного баскетбола
Пожарные 12 раз выезжали на тушение травы в полях Калининградской области
Самолет Калининград - Москва вернулся в "Храброво" из-за дебошира на борту
Алиханов анонсировал проект "Большое побережье"