Под Калининградом 7 детей привили просроченной вакциной

СЕГОДНЯ 10:24 2019-03-26T12:28:34+03:00

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Светлогорская межрайонный следственный отдел Управления Следственного комитета России по Калининградской области возбудил уголовное дело по факту использования в Пионерской городской больнице некачественных медпрепаратов.

Сначала была проверка районной прокуратуры, в результате которой было установлено, что 7 детей (самому младшему нет и трех месяцев, самому старшему - 1 год и 9 месяцев) были привиты коклюшно-дифтерийно-столбнячной адсорбированной вакциной с истекшим сроком годности. Материалы проверки прокурор направил в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. Вопрос был решен положительно.

- Срок годности вакцины истек 31 января 2019 года, - подтвердили в региональном Управлении СКР. - В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления, изъята необходимая документация, допрашиваются свидетели и потерпевшие, в территориальный орган Росздравнадзора Калининградской области назначена проверка.

Начавшееся расследование будет находиться на особом контроле межрайонной прокуратуры. Санкция статьи УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», предусматривает для виновных лишение свободы сроком до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU