В День театра калининградская драма приглашает на капустник и за билетами

СЕГОДНЯ 10:26 2019-03-26T10:26:26+03:00

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Во Всемирный день театра 27 марта, а также 28-го и 29-го билеты на все спектакли текущего репертуара драмтеатра продаются со скидкой 20%. Акция приурочена также к Году театра в России. Она не распространяется на онлайн-продажи, скидки действуют только при покупках в кассе театра и только три дня.

В профессиональный праздник театралов впервые приглашают 27-го марта стать свидетелями церемонии награждения победителей VIII ежегодного конкурса актерского мастерства «Свое лицо». В честь Года театра здесь наградят и ветеранов сцены. А начнется праздник традиционно с капустника. Вход бесплатный. Запись желающих – соцсети Facebook и ВК.

Информацию об организаторе акции, о правилах проведения, о призовом фонде, о сроках, месте и порядке получения призов уточняйте по телефонам. Срок акции с 27 марта по 29 марта 2019 г.

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ИСТОЧНИК KP.RU