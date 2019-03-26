За срубленные деревья калининградцу дали два с половиной года «строгача»

СЕГОДНЯ 10:36 2019-03-26T10:36:08+03:00

Жертвами ранее судимого мужчины стали четыре дуба и две сосны в Гвардейском районе

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Два с половиной года в исправительной колонии строгого режима проведет калининградец, незаконно срубивший четыре дуба и две березы. Как подсчитали в Гвардейской районной прокуратуре, тем самым он причинил государству ущерб на 1, 1 миллиона рулей.

Состоявшийся суд согласился с позицией государственного обвинения и отправил подсудимого в места, не столь отдаленные. Выбор места отбытия наказания, видимо, объясняется тем, что преступник уже до этого имел неприятности с законом.

Жаль только, в Калининградской области нет тайги, чтобы осужденный рубщик имел возможность попрактиковаться от души.

ИСТОЧНИК KP.RU