Инспекторы ГИБДД оштрафовали свыше 1200 водителей за неправильную перевозку сыпучих грузов
С начала года в Калининградской области привлекли к ответственности 1200 водителей грузовиков за неправильную перевозку сыпучих грузов. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.
В ведомстве отмечают, что на автомобильных дорогах передвигается большое количество
грузовиков с нарушениями правил перевозки таких грузов.
- Перед началом движения перевозчик обязан корректно разместить, зафиксировать и упаковать груз во избежание высыпания и создания препятствий для других участников
движения на автодороге, - заявили в полиции, добавив, что штраф за неправильную перевозку сыпучих грузов составляет 500 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU