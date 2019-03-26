Инспекторы ГИБДД оштрафовали свыше 1200 водителей за неправильную перевозку сыпучих грузов

СЕГОДНЯ 10:37 2019-03-26T10:37:26+03:00

Изменить размер текста: A A

С начала года в Калининградской области привлекли к ответственности 1200 водителей грузовиков за неправильную перевозку сыпучих грузов. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.

В ведомстве отмечают, что на автомобильных дорогах передвигается большое количество

грузовиков с нарушениями правил перевозки таких грузов.

- Перед началом движения перевозчик обязан корректно разместить, зафиксировать и упаковать груз во избежание высыпания и создания препятствий для других участников

движения на автодороге, - заявили в полиции, добавив, что штраф за неправильную перевозку сыпучих грузов составляет 500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU