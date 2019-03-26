В Гусеве спасли раненого лебедя, птица больше не сможет летать
Лебедя с поврежденным крылом удалось отловить в минувшие выходные в Гусеве. О раненой птице на озере сообщили очевидцы. Как рассказали в группе «Приют-передержка «Клюквенное» в соцсетях, лебедя ловили больше полутора часов, и в итоге все получилось.
Птицу с трудом запеленали, стараясь не повредить и без того больное крыло. Лебедя показали ветеринару в клинике.
- Все печально. Вывих плечелопаточного сустава, разрыв связок. Как сказала доктор, операция не принесет нужного результата, птица не сможет больше летать, - рассказали волонтеры.
Лебедь находится в приюте под Калининградом. Требуется помощь на его содержание и уход за другими питомцами из мира дикой природы.
ИСТОЧНИК KP.RU