В Гусеве спасли раненого лебедя, птица больше не сможет летать

СЕГОДНЯ 10:46 2019-03-26T10:46:23+03:00

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Лебедя с поврежденным крылом удалось отловить в минувшие выходные в Гусеве. О раненой птице на озере сообщили очевидцы. Как рассказали в группе «Приют-передержка «Клюквенное» в соцсетях, лебедя ловили больше полутора часов, и в итоге все получилось.

Птицу с трудом запеленали, стараясь не повредить и без того больное крыло. Лебедя показали ветеринару в клинике.

- Все печально. Вывих плечелопаточного сустава, разрыв связок. Как сказала доктор, операция не принесет нужного результата, птица не сможет больше летать, - рассказали волонтеры.

Лебедь находится в приюте под Калининградом. Требуется помощь на его содержание и уход за другими питомцами из мира дикой природы.

ИСТОЧНИК KP.RU