В Калининграде суд оштрафовал сотрудника МЧС на 60 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:48 2019-03-26T10:48:29+03:00

Чиновник приказал оплатить счета за медицинские услуги, так и не оказанные его подчиненным

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В Калининграде суд вынес решение по уголовному делу в отношении сотрудника Главного управления МЧС России по Калининградской области. Эмчеэсник в 2015 году подмахнул бумаги, согласно которым, сотрудницам ведомства были оказаны медицинские услуги в городской женской консультации на общую сумму 140 949 рублей.

- На указанную сумму медицинские услуги работникам не оказывались, - сообщили в прокуратуре Ленинградского района. – Тем не менее, на основании указанных актов медицинскому учреждению была произведена оплата выставленных счетов.

Подсудимый своей вины так и не признал, но на приговор это не повлияло. Наказанием стал штраф в размере 60 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU