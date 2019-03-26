В Калининграде суд оштрафовал сотрудника МЧС на 60 тысяч рублей
В Калининграде суд вынес решение по уголовному делу в отношении сотрудника Главного управления МЧС России по Калининградской области. Эмчеэсник в 2015 году подмахнул бумаги, согласно которым, сотрудницам ведомства были оказаны медицинские услуги в городской женской консультации на общую сумму 140 949 рублей.
- На указанную сумму медицинские услуги работникам не оказывались, - сообщили в прокуратуре Ленинградского района. – Тем не менее, на основании указанных актов медицинскому учреждению была произведена оплата выставленных счетов.
Подсудимый своей вины так и не признал, но на приговор это не повлияло. Наказанием стал штраф в размере 60 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU