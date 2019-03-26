В Калининград не пустили 20 тонн фисташек из Эстонии и томаты из Литвы
.Фото: Пресс-служба Россельхознадзора по Калининградской области
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Россельхознадзор запретил ввоз в Калининградскую область партии орехов и томатов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Так, в регион поступила партия фисташек из Эстонии по недействительному фитосанитарному сертификату. Также сотрудники ведомства не пропустили 300 кг томатов из Литвы, которые и вовсе ввозились без документов.
В результате все грузы возвращены отправителям.
ИСТОЧНИК KP.RU