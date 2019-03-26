Смертность от туберкулеза в Калининградской области за 12 лет снизилась в 10 раз

СЕГОДНЯ 11:00 2019-03-26T11:01:07+03:00

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За 12 лет смертность от туберкулеза в Калининградской области снизилась в десять с лишним раз. Об этом сообщил главврач противотуберкулезного диспансера Евгений Туркин.

- Еще каких-то десять лет назад в Калининградской области была очень серьезная ситуация по туберкулезу, схожая с первым послевоенным периодом. Сейчас цифры ежегодно идут вниз. Так, в 2005 году смертность была в пределах 380 человек в год, сегодня – в десять с лишним раз меньше, и снижение продолжается, - сказал он.

В 2005 году показатель заболеваемости в Калининградской области составлял 125,4 на 100 тысяч населения, в 2018 году он снизился до 35,9, что на 7,5 % меньше заболеваемости 2017 года. Евгений Туркин также отметил, что все показатели – и заболеваемости, и смертности, и территориальной распространенности – ниже общероссийских и средних по Северо-Западу.

ИСТОЧНИК KP.RU