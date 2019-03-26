В Калининграде уголовник оставил баню без воды

СЕГОДНЯ 11:12 2019-03-26T11:13:32+03:00

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«Ну, это уже чересчур!» - подумал пенсионер из Калининграда, обнаружив, что замок принадлежавшей ему бани сломан, а в помещении недостает водяного насоса. И обратился в ОМВД по Балтийскому району с настоятельной просьбой найти вора.

Сотрудники угрозыска изъяли с места преступления следы обуви таинственного посетителя и вскоре установили его личность. Оказалось, что агрегат спер ранее судимый 34-летний местный житель. Под угрозой пятилетней отсидки рецидивист поспешил сознаться в содеянном и добровольно выдал похищенное имущество.

ИСТОЧНИК KP.RU