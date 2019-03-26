2019-03-26T11:31:32+03:00
Общество

В Калининграде открылся центр современных компетенций детей

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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На базе БФУ им. Канта открылся центр современных компетенций детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В новом структурном подразделении обучаются более 400 школьников 6-11 классов по шести перспективным направления. Среди них – педагогика, медицина, инженерия, IT. В рамках национального проекта «Образование» на базе центра компетенций проводятся уроки «Технологии» для учащихся 6-7 классов близлежащих школ.

Основную часть воспитанников инновариума составляют участники проекта «Звезда будущего», который начал работу в начале учебного года. Это десятиклассники, обучающиеся в распределенных классах. Теперь у них будут собственные лаборатории для проведения исследований, творческих занятий и практических опытов.

Новый центр имеет не только инженерно-техническую, но и медицинскую, педагогическую и гуманитарную подготовку. Такие подразделения будут открыты во всех федеральных университетах, и вскоре сменят названия на «Дом научных коллабораций», потому что ни одно изобретение и исследование не является сейчас узконаправленным, а в их изучении и подготовке участвуют несколько человек различных специальностей. Уверен, успешный калининградский опыт будет принят и в других регионах, - отметил заместитель гендиректора Фонда новых форм развития образования Антон Тимкин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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