В понедельник на калининградских дорогах задержали девять пьяных водителей

СЕГОДНЯ 11:40 2019-03-26T11:40:55+03:00

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В понедельник в Калининградской области инспекторы ГИБДД выявили и задержали девять пьяных водителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Двое задержанных попались на повторном пьяном вождении, теперь им грозит уголовная ответственность.

Всего за сутки в регионе было выявлено 4694 нарушения Правил дорожного движения. Так, инспекторы привлекли к ответственности 40 пешеходов, переходивших проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. Также наказаны 10 водителей, которые не остановились перед пешеходными переходами. Еще семерых водителей оштрафовали за перевозку детей без удерживающего кресла, 13 водителей – за разговоры по телефону во время движения.

ИСТОЧНИК KP.RU