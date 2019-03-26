Администрация Краснознаменска купила люксовый автомобиль за 2 млн рублей
.Фото: Александр Подгорчук
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В начале марта чиновники администрации Краснознаменска прикупили себе за бюджетный счет люксовый автомобиль.
Ради комфортного передвижения по краснознаменским дорогам чиновники нашли в местном бюджете 2 млн 81 тыс рублей. В ходе аукциона цена автомобиля снизилась на 21 тыс рублей.
Администрация приобрела автомобиль (это либо «Форд Мондео», либо «Тойота Камри») в лизинг сроком на 36 месяцев при внесении авансового платежа в 400 тысяч.
ИСТОЧНИК KP.RU