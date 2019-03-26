С начал весны 31 человек пострадал от укусов клещей в Калининградской области
.Фото: Иван МАРКОВ
Изменить размер текста:
В Калининградской области все больше людей становятся жертвами клещей. Кровопийцы активничают с момента потепления.
Только за неделю с 18 по 24 марта за медицинской помощью обратились 9 пострадавших от присасывания клещей. В числе укушенных оказалось трое детей в возрасте до 14 лет.
Статистику приводят в региональном Управлении Роспотребнадзора.
Всего же в этом году уже зарегистрировано 31 обращение пострадавших от клещей.
ИСТОЧНИК KP.RU