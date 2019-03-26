С начал весны 31 человек пострадал от укусов клещей в Калининградской области

СЕГОДНЯ 12:37 2019-03-26T12:37:51+03:00

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В Калининградской области все больше людей становятся жертвами клещей. Кровопийцы активничают с момента потепления.

Только за неделю с 18 по 24 марта за медицинской помощью обратились 9 пострадавших от присасывания клещей. В числе укушенных оказалось трое детей в возрасте до 14 лет.

Статистику приводят в региональном Управлении Роспотребнадзора.

Всего же в этом году уже зарегистрировано 31 обращение пострадавших от клещей.

ИСТОЧНИК KP.RU