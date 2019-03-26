2019-03-26T12:42:44+03:00
Происшествия

Заказав мебель на 115 тысяч рублей, калининградец не получил ничего

Как установили полицейские, подрядившийся изготовить гарнитур «мастер» даже не собирался этого делать
Игорь ОРЕХОВ
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В отдел МВД России по Ленинградскому району обратился житель Калининграда. Мужчина рассказал, что еще в октябре прошлого года заключил договор на куплю-продажу кухонной мебели, осуществи полную предоплату в размере 115 тысяч рублей. И теперь кусает локти, поскольку ни в установленный срок (продавец подрядился сделать это всего за месяц), ни позже не получил даже табуретки.

- Да он и не собирался ничего изготавливать, - сообщили полицейские, которые установили местонахождение мебельщика и доставили его в отдел полиции для разбирательства.

Теперь исполнитель (то бишь, неисполнитель) заказа проходит по уголовному делу о мошенничестве с причинением значительного ущерба – в качестве обвиняемого, естественно. Имея все шансы попрактиковаться в изготовлении мебели в профильном цеху одной из местных исправительных колоний. Лед эдак пять.

ИСТОЧНИК KP.RU

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