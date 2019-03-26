2019-03-26T12:43:42+03:00
Общество

В мэрии Калининграда сообщили об отключениях света и воды

Виктор Сергеев
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В Калининграде в течение дня не будет холодной воды на четырех улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 17 часов воды не будет в домах по ул. Л. Иванихиной 10-20, ул. Ген. Толстикова 77-81, ул. Интернациональная 11-25. До 18 часов не будет воды на ул. Октябрьская 79, 79а.

До 13:30 не будет электричества на ул. Яналова 2, 2а, 5, 5а 10-12, Советский пр-т 49-55, 59, ул. Курганская 1-3, 1а, 6-14, ул. Алябьева 21, 29-33

До 18 часов света не будет на ул. Совхозная 14а, ул. Новая 1, 1г, 2, 2а, 2г, 3, 9, 10, 22, 28, ул. Старокаменная 1-9, 1г, 2, 2а, 2б, 4-6, 10а, 10в, 12, 12а, 19, 19в, 19б, 20, 20а, 21а, 21б, ул. Луговая 7, 7а, 7б, 10, 11, 12, ул. Геологическая 1, ул. Космическая 22-36, 27, ул. Ген. Галицкого 5-33, 17а, ул. Звездная 25а, 21-37.

ИСТОЧНИК KP.RU

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