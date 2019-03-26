Власти дополнительно выделили 1,2 млн рублей на ремонт томографа в детской областной больнице
.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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На ремонт магнитно-резонансного томографа в детской областной больнице дополнительно выделили 1 млн 267 тысяч рублей. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте госзакупок.
Деньги выделяются на ремонт источника бесперебойного питания магнитно-резонансного томографа GE Optima MR 450w, который установлен в детской больнице. Торги пройдут 12 апреля.
Напомним, томограф в детской областной больнице не работает с 4 февраля. 21 февраля стало известно, что региональное правительство выделило из резервного фонда 16,4 млн рублей на ремонт.
ИСТОЧНИК KP.RU