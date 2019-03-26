Авторы Хомлинов: Мы хотим выставить вопрос о сохранении фигурок домовых на городское голосование

СЕГОДНЯ 13:15 2019-03-26T13:15:02+03:00

По словам Анны Шевченко, она пока не решила, как именно «дать адекватный ответ в этой глупой ситуации»

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Во вторник скандал по поводу фигурок домовых Хомлинов, активно раздуваемый депутатом калининградской областной думы Екатериной Королевой, получил новый виток – к губернатору обратился с письмом архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим, потребовавший остановить распространение неоязычества в регионе.

По поводу этого скандала «Комсомолка» обратилась за комментарием к скульптору Наталье Шевченко, однако она заявила, что пока не может дать развернутый комментарий по теме, так как считает эту ситуацию «глупой».

- Мы пока не решили, как действовать и как адекватно ответить на этот вызов, - заявила Шевченко. – Скорее всего, мы вынесем вопрос о сохранении Хомлинов на всеобщее голосование, но площадку для этого голосования мы пока не выбрали.

ИСТОЧНИК KP.RU