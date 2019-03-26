Суд обязал администрацию Черняховска отремонтировать дороги на пяти улицах

СЕГОДНЯ 13:24 2019-03-26T13:24:23+03:00

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Администрации Черняховска все же придется отремонтировать дороги на пяти улицах. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Ранее районный суд согласился с требованием прокуратуры и обязал чиновников отремонтировать участки дорог на пяти улицах до 1 ноября.

Администрация обжаловала это решение, однако апелляционная инстанция оставила решение суда первой инстанции без изменения, отклонив апелляционную жалобу.

ИСТОЧНИК KP.RU