Суд обязал администрацию Черняховска отремонтировать дороги на пяти улицах
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Администрации Черняховска все же придется отремонтировать дороги на пяти улицах. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Ранее районный суд согласился с требованием прокуратуры и обязал чиновников отремонтировать участки дорог на пяти улицах до 1 ноября.
Администрация обжаловала это решение, однако апелляционная инстанция оставила решение суда первой инстанции без изменения, отклонив апелляционную жалобу.
ИСТОЧНИК KP.RU