В Калининграде Россельхознадзор изъял более 75 кг «санкционки»

СЕГОДНЯ 13:30 2019-03-26T13:31:07+03:00

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В Калининграде прошли очередные рейды по местам, где торгуют санкционными продуктами. Всего было изъято более 75,5 кг «санкционки», сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Нелегальные «точки» были обнаружены на Ленинском проспекте,73 (в арке жилого дома) и улица Багратиона 88 (стихийный рынок).

Изъятая мясная и молочная продукция была изъята из торгового оборота и уничтожена.

ИСТОЧНИК KP.RU