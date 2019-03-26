За сутки саперы Балтфлота обезвредили восемь артиллерийских снарядов

СЕГОДНЯ 13:35 2019-03-26T13:35:09+03:00

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За минувшие сутки на территории Калининградской области было обнаружено 8 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба Балтийского флота.

Семь артиллерийских снарядов калибра 76-мм были найдены в Дейминском лесу под Полесском, еще один 76-мм боеприпас обезврежен в поселке Кузнецкое в Зеленоградском районе.

Все опасные находки вывезены на полигон, где будут уничтожены методом подрыва.

ИСТОЧНИК KP.RU