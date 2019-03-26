2019-03-26T14:08:40+03:00
Общество

В Минздраве области подтвердили, что детей в Пионерском привили просроченной вакциной

При этом, негативные последствия введения вакцины до настоящего времени не выявлены, заявили в ведомстве.
Виктор Сергеев
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В Министерстве здравоохранения Калининградской области подтвердили факт введения детям просроченной вакцины АКДС. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

- Вакцинирование проводилось вакциной, срок годности которой истек 31 января 2019 года. При этом, негативные последствия введения вакцины до настоящего времени не выявлены. Специалистами организовано дополнительное обследование вакцинированных детей, при наличии оснований будет проведена их ревакцинация, - заявили в министерстве, добавив, что отношении сотрудника больницы, ответственного за контроль сроков годности препаратов, применено дисциплинарное взыскание.

- Во избежание повторения сложившейся ситуации руководством Пионерской горбольницы приняты дополнительные меры организационного характера, - заявили в Минздраве области.

Напомним, ранее районная прокуратура установила, что 7 детей (самому младшему нет и трех месяцев, самому старшему - 1 год и 9 месяцев) были привиты коклюшно-дифтерийно-столбнячной адсорбированной вакциной с истекшим сроком годности. По факту использования в Пионерской городской больнице просроченной вакцины возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

ИСТОЧНИК KP.RU

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