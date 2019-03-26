Жителю Гусева грозит до 6 лет за самовольное подключение к газопроводу

СЕГОДНЯ 14:14 2019-03-26T14:15:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель Гусева стал фигурантом уголовного дела за самовольное подключение к газопроводу. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.

В январе этого года 42-летний мужчина подключил свой дом к газовой магистрали. Для этого он произвел несанкционированную врезку в газопровод.

Уголовное дело возбуждено по статье «Кража, совершенная из газопровода». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU