Жителю Гусева грозит до 6 лет за самовольное подключение к газопроводу
.Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:
Житель Гусева стал фигурантом уголовного дела за самовольное подключение к газопроводу. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.
В январе этого года 42-летний мужчина подключил свой дом к газовой магистрали. Для этого он произвел несанкционированную врезку в газопровод.
Уголовное дело возбуждено по статье «Кража, совершенная из газопровода». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
ИСТОЧНИК KP.RU