В Калининградской области снизилось количество браков и разводов
.Фото: Александр Подгорчук
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В первый месяц 2019 года в Калининградской области было зарегистрировано 282 брака. Такие данные приводит территориальное управление Росстата.
Годом ранее в регионе зарегистрировали свои отношения 368 пар.
Снизилось в Калининградской области и число разводов. Если в январе прошлого года в региона распалось 465 семей, то в первый месяц 2019 года зарегистрировано «всего» 250 разводов, говорится в отчете Росстата.
ИСТОЧНИК KP.RU