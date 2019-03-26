2019-03-26T14:51:52+03:00
Общество

В Калининградской области снизилось количество браков и разводов

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В первый месяц 2019 года в Калининградской области было зарегистрировано 282 брака. Такие данные приводит территориальное управление Росстата.

Годом ранее в регионе зарегистрировали свои отношения 368 пар.

Снизилось в Калининградской области и число разводов. Если в январе прошлого года в региона распалось 465 семей, то в первый месяц 2019 года зарегистрировано «всего» 250 разводов, говорится в отчете Росстата.

ИСТОЧНИК KP.RU

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