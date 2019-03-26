За год зарплаты областных чиновников выросли более чем на 7 процентов

СЕГОДНЯ 15:11 2019-03-26T15:12:40+03:00

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По итогам 2018 года среднемесячная начисленная зарплата чиновников органов исполнительной власти Калининградской области составила 60 551 рублей. Это на 7,4 процента больше, чем в 2017 году, говорится в отчете Росстата.

Средняя зарплата в администрациях муниципалитетов Калининградской области – 47 926 рублей. За год заплаты муниципалов выросли на 5,7 процентов. На 5,4 процента в среднем за год увеличились зарплаты в территориальных управлениях федеральных структур – до 37 206 рублей.

Отметим, что среднемесячная зарплата в целом по области составляет 39 904 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU