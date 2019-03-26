Калининградцам предлагают даром проросшие семена кедра и красного дуба

СЕГОДНЯ 15:13 2019-03-26T15:13:32+03:00

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Зеленоградский кедровый питомник, который стал знаменит на всю Калининградскую область, объявил о раздаче проросших семян каштана, красного дуба и кедра. Так и заявили: «Дарим бесплатно!».

Кроме того, как сообщает администрация Зеленоградска, в дар можно получить однолетние саженцы каштана и дуба.

- Это прекрасная возможность посадить у себя прекрасные деревья и проследить за их ростом! – говорят организаторы акции.

Питомник находится в Зеленоградском районе, пос. Муромское, ул. Каштановая. Приехать предлагают в любой день, предварительно позвонив +7-962-256-44-05.

Напомним, «Комсомолка» уже писала об Иване Санжарове, который жил на Дальнем Востоке и создал единственный в Сахалинской области кедровый питомник. В свободное от работы время вместе с сыном высадил в Корсаковском районе 5250 кедров, еще 22 тысячи раздал бесплатно всем желающим.

Переехавший в Калининградскую область сахалинский предприниматель рассказал, зачем засаживает целые гектары хвойными деревьями и что будет дальше.

ИСТОЧНИК KP.RU