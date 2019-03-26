2019-03-26T15:22:44+03:00
Общество

В Зеленоградске жители удивились строительству остановки там, где не останавливается автобус

Городские власти ответили, что автобус №1 изменит свое расписание
Иван МАРКОВ
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Новая остановка на улице ЛомоносоваНовая остановка на улице ЛомоносоваФото: Группа "Подслушано Зеленоградск" в "ВКонтакте"
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В Зеленоградске жители заметили, что на улице Лермонтова заканчивается установка нового павильона автобусной остановки. Правда, нововведение немного повеселило горожан, так как общественный транспорт с недавнего времени эти улицу объезжает.

- Очередная «стройка века» — новая остановка на Лермонтова, - подписал выложенные в сообщество «Подслушано Зеленоградск» фотографии один из пользователей. - И все бы ничего, и даже здорово, и деньги невеликие. Казалось бы, ура! Но маленькое НО. Дело в том, что по Лермонтова уже с полгода, если не больше, автобусы не ходят и остановку тут не делают. А останавливаются на Окружной (пересечение с Лермонтова), где даже «кармана» нет, а в непогоду всегда лужа! Или я чего-то не понимаю?

«Комсомолке» эту ситуацию прокомментировали в пресс-службе муниципалитета, сообщив, что во вторник 26 марта этот вопрос поднимался на оперативном совещании. Оказалось, что власти намерены изменить маршрут автобуса №1, и транспорт теперь будет делать на Ломоносова остановку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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