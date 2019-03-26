Областная дорожная служба получила пять новых комбинированных машин

СЕГОДНЯ 15:49 2019-03-26T15:50:56+03:00

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Парк областного управления дорожного хозяйства пополнился новой техникой. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Пять дорожных машин будут задействованы не только зимой на снегоуборке. Летом их планируется использовать для перевозки инертных грузов, в основном для доставки асфальтобетонной смеси на объекты ремонта дорог. Если раньше приходилось подвозить две машины асфальта, то теперь справляется одна новая. Таким образом, растет производительность, соответственно увеличивается скорость укладки дорожного покрытия, сокращаются сроки производства работ, – отметил замдиректора управления Дмитрий Анисимов.

Он добавил, что кабины автомобилей оснащены современными пультами управления, которые дистанционно регулируют объемы, плотность и направление подачи противогололедных материалов.

На сегодняшний день парк автотехники областных подрядных организаций составляет 256 единиц, из них – 121 комбинированная дорожная машина, 31 автогрейдер, 61 трактор и 43 единицы погрузочной техники.

ИСТОЧНИК KP.RU