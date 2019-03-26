В Калининграде покажут литографии художника XIX века по имени Наполеон

СЕГОДНЯ 15:52 2019-03-26T15:52:35+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининградском историко-художественном музее готовятся к открытию выставки «Литографии Наполеона Орды» из собрания Национального исторического музея Белоруссии.

Как рассказали в музее, выставка представляет литографии Наполеона Орды, созданные во время многочисленных путешествий художника по Беларуси, Украине, Литве, странам Западной Европы в 1840-80-е годы.

В основе экспозиции – литографии с рисунков Наполеона из «Альбома видов исторических польских». Альбом состоит из 8 серий, в которые входит 260 литографий. Представят литографии из нескольких авторских серий.

Наполеон Орда рисовал карандашом, акварелью, гуашью и сепией архитектурные пейзажи Беларуси, Литвы, Польши, Украины.

Открытие выставки состоится 28 марта в 16.00. работает до 30 апреля.

СПРАВКА "КП"

Наполеон Орда (11.02.1807 - 26.04.1883) – художник, композитор и пианист, родился в Минской губернии. При крещении получил имя Наполеон, модное в то время – уже который год французский император вел победоносные войны. Принимал активное участие в восстании 1830-1831 гг. После его подавления, опасаясь репрессий, был вынужден под чужим именем выехать за границу. Был знаком с выдающимися деятелями европейской культуры – Мицкевичем, Шопеном, Листом, Верди, Бальзаком, Тургеневым.

ИСТОЧНИК KP.RU