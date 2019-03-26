В Гусеве осудили контрактника за кражу 11 овец

СЕГОДНЯ 15:57 2019-03-26T15:57:28+03:00

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В Калининградской области осужден военнослужащий за кражу овец. Об этом сообщает пресс-служба Главного военного следственного управления СК РФ.

В октябре прошлого года в Гусевском районе сержант-контрактник Сергей Анохин наведался на территорию крестьянско-фермерского хозяйства. Он избил пастуха, заставил его выловить 11 овец и погрузить в свой автомобиль. После этого мужчина скрылся с места происшествия.

В ходе следствия похищенный скот был обнаружен и возвращен собственнику.

Калининградский гарнизонный военный суд оштрафовал контрактника на 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU