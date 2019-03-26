В Гусеве осудили контрактника за кражу 11 овец
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В Калининградской области осужден военнослужащий за кражу овец. Об этом сообщает пресс-служба Главного военного следственного управления СК РФ.
В октябре прошлого года в Гусевском районе сержант-контрактник Сергей Анохин наведался на территорию крестьянско-фермерского хозяйства. Он избил пастуха, заставил его выловить 11 овец и погрузить в свой автомобиль. После этого мужчина скрылся с места происшествия.
В ходе следствия похищенный скот был обнаружен и возвращен собственнику.
Калининградский гарнизонный военный суд оштрафовал контрактника на 100 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU