Минсельхоз и прокуратура объединят усилия в борьбе с борщевиком в Калининградской области

СЕГОДНЯ 16:03 2019-03-26T16:04:48+03:00

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Министерство сельского хозяйства и прокуратура объединят усилия в борьбе с борщевиком на территории Калининградской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Планируется, что министерство проведет инвентаризацию заросших борщевиком земель и направит информацию в областную прокуратуру. Прокуратура со своей стороны в случае выявления нарушений закона будет принимать меры прокурорского реагирования.

- Распространение борщевика Сосновского негативно сказывается на фитосанитарном состоянии земельных участков, освоение которых невозможно без применения значительного количества пестицидов. Это вызывает излишнюю нагрузку на почву, снижается ценность земельных ресурсов и наносится вред окружающей среде. На землях населенных пунктов и в полосах отвода дорог ежегодно площадь произрастания борщевика увеличивается на десять процентов, - отметил министр сельского хозяйства Наталья Шевцова.

По предварительной оценке минсельхоза, в Калининградской области борщевиком Сосновского засорено около 1,5 тысячи гектаров, из них 860 гектаров - земли сельхозназначения, 499 гектаров - земли населенных пунктов, и 125 гектаров - полосы отвода дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU