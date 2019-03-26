Советск завалило снегом

СЕГОДНЯ 16:25 2019-03-26T16:25:52+03:00

Изменить размер текста: A A

На прошлой неделе синоптики обещали, что в Калининградскую область придет гроза со снежным шквалом. Областной центр непогода пока обходит стороной, а, может, еще просто не добралась, в вот во втором по величине городе региона - Советске - снова наступила зима.

В социальной сети "ВКонтакте" появилась серия фотографий, показывающих, что город буквально завалило снегом. Кстати, пришел "снежный шторм" и в другие регионы области - в частности, в Зеленоградский район. Хотя здесь и не так снежно, как в Советске.

ИСТОЧНИК KP.RU