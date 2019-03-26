Калининградцы стали лауреатами Всероссийского конкурса управленцев

СЕГОДНЯ 16:32 2019-03-26T16:33:15+03:00

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Индивидуальный предприниматель из Гвардейска Юлия Горобец и заведующая детским садом из Гусева Ольга Карасёва вошли в число победителей конкурса «Лучшие руководители РФ». Об этом сообащет пресс-служба регионального правительства.

Конкурс «Лучшие руководители РФ» проходил с 21 мая 2018 года по 18 февраля 2019 года. За победу в конкурсе боролись около 30 тысяч человек из всех регионов России.

- Для региона очень почетно, что наши управленцы достойно его представляют и получают признание на всероссийском уровне. Это говорит о вас, как о перспективных и ответственных руководителях, которые способны делиться своим профессиональным опытом, - отметил и.о министра по муниципальному развитию и внутренней политике Владимир Беспалов.

ИСТОЧНИК KP.RU