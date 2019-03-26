Прокуратура предотвратила незаконное строительство на Куршской косе

СЕГОДНЯ 16:54 2019-03-26T16:54:56+03:00

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На Куршской косе предотвращено незаконное строительство. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Некий калининградец поставил на земельном участке в поселке Рыбачий на кадастровый учет 21 объект незавершенного строительства и зарегистрировал право собственности на эти объекты. По документам, степень готовности этих «объектов незавершенного строительства» составляла 15%, однако в ходе проверки каких-либо объектов строительства, пусть и незавершенных, обнаружено не было. Там были лишь бетонные блоки без обобщающих конструктивных элементов. Более того, министерство природных ресурсов и экологии РФ разрешение на строительство на территории Косы не выдавало.

В результате прокурор обратился в суд с иском о признании отсутствующим право собственности гражданина на 21 объект незавершенного строительства. Суд требования прокурора удовлетворил.

ИСТОЧНИК KP.RU