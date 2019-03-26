Иван Охлобыстин стал лицом чемпионата Европы по регби, который пройдет в Калининграде

СЕГОДНЯ 17:02 2019-03-26T17:07:55+03:00

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Актер Иван Охлобыстин стал лицом чемпионата Европы по регби среди юниоров (U18) в Калининграде. Об этом во вторник 26 марта сообщил на своей странице в фейсбуке пресс-атташе минспорта Калининградской области.

- 12 игр юниоров восьми государств пройдут на стадионах Сельма, Локомотив и Калининград 14, 17 и 20 апреля, - добавил Иванов. - В частности, 20 числа Охлобыстин приедет на церемонию награждения и проведет автограф-сессию для зрителей и спортсменов.

Напомним, о готовности Калининграда принять юниорский чемпионат Европы по регби в январе этого года заявила региональный министр спорта Наталья Ищенко.

ИСТОЧНИК KP.RU