Получившая производственную травму жительница Светлогорска отсудила 300 тысяч

СЕГОДНЯ 17:21 2019-03-26T17:21:44+03:00

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Жительница Светлогорска отсудила у работодателя компенсацию за производственную травму Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

Женщина работала на производстве формовщиком. Осенью 2017 года она поскользнулась на рабочем месте и получила травму ноги. Ей провели операцию, после выписки она некоторое время передвигалась на костылях, а затем использовала трость.

Пострадавшая посчитала, что несчастный случай произошел по вине работников работодателя из-за нарушения требований охраны труда. Суд с ней согласился и взыскал компенсацию морального вреда в размере 300 000 рублей, а также расходов на оплату услуг представителя в размере 10 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU