«Мне Хомлины не мешают»: Андрей Ермак ответил на обвинения в распространении неоязычества

СЕГОДНЯ 17:28 2019-03-26T17:29:50+03:00

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Во вторник министр культуры и туризма Андрей Ермак ответил на обвинения калининградского депутата облдумы Екатерины Королевой в том, что его ведомство распространяет неоязычество при помощи фигурок домовых Хомлинов, установленных на Медовом мосту и у музея Янтаря.

- Мне конкретно не мешают Хомлины, - заявил Ермак в эфире радио «Business FM — Калининград», комментируя обращение депутата, а также письмо архиепископа Калининградского и Балтийского Серафима в адрес губернатора. - Мы изначально планировали проводить туристический маршрут между ними, такая задумка у нас и осталась. Установка Хомлинов была идеей для популяризации тех объектов, которые являются достопримечательностями Калининградской области. Люди с удовольствием, насколько я имею возможность судить по социальным сетям, фотографируются с ними, одевают их. Вяжут там шапочки, шарфики и так далее. Никакого отношения ни к домовым, ни к религии, ни к язычеству, ни к неоязычеству фигурки Хомлинов не имеют вообще — это исключительно развлекательные скульптуры.

ИСТОЧНИК KP.RU