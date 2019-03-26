Калининградец отстоял свое честное имя в интернете

СЕГОДНЯ 19:22 2019-03-26T19:22:18+03:00

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Осенью 2016 года житель Калининграда с удивлением обнаружил свое имя в одной из социальных сетей. Причем фигурировал он там в довольно нелицеприятном виде: юзер, разместивший информацию на своей личной странице, утверждал, что горожанин якобы занимается преступной деятельностью.

Восстановить справедливость калининградец решил в Ленинградском районном суде, потребовав заодно и компенсацию морального вреда. Тяжбу истец в итоге выиграл: распространенные сведения были официально признаны не соответствующими действительности, ответчика обязали удалить их с интернет-страницы, а также выплатить пострадавшему пять тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU