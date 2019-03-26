Обокравшего продуктовый ларек гостя Калининградской области обязали отработать 300 часов

СЕГОДНЯ 19:36 2019-03-26T21:00:36+03:00

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Темной августовской ночью 2018 года в Зеленоградске, на тамошней улице Гагарина обокрали автоприцеп, приспособленный под торговую точку.

Задачу преступнику здорово облегчила оставленная почему-то незапертой дверь фургона. Проникнув внутрь, налетчик завладел газированными напитками, парой упаковок сосисок, часть которых, видать, с голодухи, потребил прямо на месте преступления, а также восемью банками маринованных огурцов, пятью банками вяленых томатов и тремя банками острого перца – их он вскрывать не стал. Бонусом к продуктовому набору стала оказавшаяся тут же книга-сейф. Правда, денег в ней оказалось всего-то 5 420 рублей.

Вора довольно быстро поймали и житель далекой Астрахани предстал перед судом, сознался во всем и попросил рассмотреть его уголовное дело в особом порядке, то есть без проведения судебного следствия. Ну, чтобы по закону получить не больше двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление. Гособвинитель и потерпевший бизнесмен не возражали, и в результате астраханский отец двух малолетних детей отделался 300 часами обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU