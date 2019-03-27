На ул. Вагоностроительной горел кирпичный цех
.Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:
В минувший вторник 26 марта 17 пожарных тушили кирпичный цех на улице Вагоностроительной в Калининграде.
Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, в помещении горели стеллаж и обшивка стен. Площадь пожара составила 40 квадратных метров.
К счастью, возгорание удалось оперативно ликвидировать.
О пострадавших не сообщается.
В причинах пожара предстоит разобраться дознавателям.
ИСТОЧНИК KP.RU