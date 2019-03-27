2019-03-27T09:52:30+03:00
Происшествия

На ул. Вагоностроительной горел кирпичный цех

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В минувший вторник 26 марта 17 пожарных тушили кирпичный цех на улице Вагоностроительной в Калининграде.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, в помещении горели стеллаж и обшивка стен. Площадь пожара составила 40 квадратных метров.

К счастью, возгорание удалось оперативно ликвидировать.

О пострадавших не сообщается.

В причинах пожара предстоит разобраться дознавателям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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