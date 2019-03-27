2019-03-27T10:10:36+03:00
Спорт

Калининградская женская сборная выиграла серебро чемпионата России по керлингу спорта глухих

Соревнования прошли в Новосибирске
Александр КАТЕРУША
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..Фото: министерство спорта Калининградской области
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Новосибирск принял десятый национальный чемпионат по керлингу среди спортсменов с нарушением слуха, собрав команды из Калининградской, Челябинской, Томской, Московской, Новосибирской областей, республики Удмуртия и Красноярского края.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, наша женская сборная выиграла шесть матчей из восьми.

Ольга Ярославцева, Юлия Третьякова, Татьяна Никонец и Наталья Степанова на групповом этапе обыграли Москву, Томск, Новосибирск, Московскую область и Санкт-Петербург.

В финале случилась встреча с фаворитками из Москвы, которым наша команда уступила со счётом 4:5. итог – заслуженное серебро.

Отметим, сборная из региональной спортивно-адаптивной школы по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта уже становившись призерами аналогичных соревнований,

ИСТОЧНИК KP.RU

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