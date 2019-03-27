2019-03-27T10:19:55+03:00
Общество

В Калининграде введены в эксплуатацию первый и второй подэтапы Северного обхода

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В Калининграде введены в эксплуатацию первый и второй подэтапы Северного обхода. Работы на объектах были завершены почти на год раньше установленного срока, сообщил вице-премьер Александр Рольбинов.

Строительно-монтажные работы от транспортной развязки на Московском проспекте до автодороги Калининград-Полесск начались в январе 2015 года. Общая протяженность строительства двух подэтапов составляет более пяти километров.

- За три года подрядной ЗАО «ВАД» проделало колоссальную работу. Построены транспортные развязки, путепроводы, подземные пешеходные переходы. Отмечу, что сжатые сроки не повлияли на качество строительства, – сказал Александр Рольбинов.

С 2017 года ведутся работы на участке от транспортной развязки автодороги «Калининград-Полесск» до транспортной развязки на Зеленоградск с устройством подъезда к Гурьевску общей протяженностью более 4 километров. В середине 2018 года заключен контракт на реконструкцию транспортной развязки на пересечении с дорогой на Зеленоградск.

Как отметил Александр Рольбинов, в ближайшее время предстоит строительство следующего этапа Северного обхода.

- Получено положительное заключение экспертизы проекта строительства шестиполосной дороги от улицы Невского до проспекта Победы. В этом году планируем объявить конкурсные процедуры по выбору подрядчика, – отметил вице-премьер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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