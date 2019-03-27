Под Калининградом автомобиль вылетел с дороги в ручей

СЕГОДНЯ 10:40 2019-03-27T10:40:43+03:00

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В седьмом часу вечера 26 марта по шоссе «Гусев – поселок Ольховатка – государственная граница» в Нестеровском районе двигался «Форд» под управлением 30-летнего калининградца. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ, водитель транспортного средства выбрал небезопасный с учетом сложных метеорологических условий скоростной режим. И в результате на левостороннем закруглении дороги не удержал свой автомобиль в пределах проезжей части.

Иномарка сначала врезалась в ограждение моста справа по ходу движения, а затем съехала с трассы в ручей и опрокинулась. В результате ДТП получила телесные повреждения 35-летняя женщина, находившаяся в салоне «Форда».

ИСТОЧНИК KP.RU