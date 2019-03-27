2019-03-27T10:40:43+03:00
Происшествия

Под Калининградом автомобиль вылетел с дороги в ручей

В результате ДТП телесные повреждения получила пассажирка «Форда»
Игорь ОРЕХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В седьмом часу вечера 26 марта по шоссе «Гусев – поселок Ольховатка – государственная граница» в Нестеровском районе двигался «Форд» под управлением 30-летнего калининградца. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ, водитель транспортного средства выбрал небезопасный с учетом сложных метеорологических условий скоростной режим. И в результате на левостороннем закруглении дороги не удержал свой автомобиль в пределах проезжей части.

Иномарка сначала врезалась в ограждение моста справа по ходу движения, а затем съехала с трассы в ручей и опрокинулась. В результате ДТП получила телесные повреждения 35-летняя женщина, находившаяся в салоне «Форда».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Власти Зеленоградска выделили 1,1 млн рублей на подсветку пирса
В Калининград приедет режиссер Федор Бондарчук
В Калининградской области официально создан янтарный промышленный кластер
Жительница Советска отсудила у администрации почти 130 тысяч за некачественный ремонт крыши
Проект строительства дороги с Сельмы до Чкаловска прошел новую экспертизу
Жителей и гостей Балтийска бесплатно доставят на празднование Дня салаки
В западной части Зеленоградска обустроят пляж за 2,4 млн рублей
Уголовник обвинил компьютерщика в плохом ремонте и отобрал мобильный телефон
Калининградским школам искусств выделили более 24 млн рублей на покупку музыкальных инструментов
Калининградца Юрия Меля литовский суд приговорил к семи годам лишения свободы
Саперы Балтфлота обезвредили 500-килограмовый снаряд на ул.Автомобильной в Калининграде
Калининградец сломал руку своей гражданской жене
Площадь Победы в Калининграде отремонтируют за 1,6 млн рублей