Калининградец задушил своего нового друга шарфом

СЕГОДНЯ 10:51 2019-03-27T10:51:49+03:00

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Следственный отдел по Ленинградскому району Калининграда областного Управления СКР направил в суд уголовное дело в отношении обвиняемого в убийстве и краже жителя города Светлого.

В конце декабря прошлого года 26-летний светловчанин познакомился в социальных сетях с другим калининградцем, и тот предложил встретиться у него дома на улице 9 апреля. Увы, визит обернулся ссорой, переросшей в драку, по ходу которой гость схватил шарф и задушил им хозяина квартиры. Убедившись, что жертва не дышит, убийца принялся шарить по комнатам. Его добычей стали банковские карты, телевизор и мобильный телефон общей стоимостью свыше 37 тысяч рублей.

- В рамках расследования уголовного дела был проделан значительный объем работы: допрошен ряд свидетелей, проведены криминалистические судебные экспертизы, установлено и изъято имущество, похищенное у потерпевшего, - рассказала официальный представитель УСКР Наталья Гацко. - На время предварительного следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину в совершенных преступлениях он сначала признал в полном объеме, однако впоследствии от своих показаний отказался.

Тем не менее, собранных доказательств вполне хватило для того, чтобы преступник предстал перед судом.

ИСТОЧНИК KP.RU