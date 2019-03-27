2019-03-27T10:51:49+03:00
Происшествия

Калининградец задушил своего нового друга шарфом

Затем убийца обокрал квартиру горожанина, пригласившего его в гости
Игорь ОРЕХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Следственный отдел по Ленинградскому району Калининграда областного Управления СКР направил в суд уголовное дело в отношении обвиняемого в убийстве и краже жителя города Светлого.

В конце декабря прошлого года 26-летний светловчанин познакомился в социальных сетях с другим калининградцем, и тот предложил встретиться у него дома на улице 9 апреля. Увы, визит обернулся ссорой, переросшей в драку, по ходу которой гость схватил шарф и задушил им хозяина квартиры. Убедившись, что жертва не дышит, убийца принялся шарить по комнатам. Его добычей стали банковские карты, телевизор и мобильный телефон общей стоимостью свыше 37 тысяч рублей.

- В рамках расследования уголовного дела был проделан значительный объем работы: допрошен ряд свидетелей, проведены криминалистические судебные экспертизы, установлено и изъято имущество, похищенное у потерпевшего, - рассказала официальный представитель УСКР Наталья Гацко. - На время предварительного следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину в совершенных преступлениях он сначала признал в полном объеме, однако впоследствии от своих показаний отказался.

Тем не менее, собранных доказательств вполне хватило для того, чтобы преступник предстал перед судом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Власти Зеленоградска выделили 1,1 млн рублей на подсветку пирса
В Калининград приедет режиссер Федор Бондарчук
В Калининградской области официально создан янтарный промышленный кластер
Жительница Советска отсудила у администрации почти 130 тысяч за некачественный ремонт крыши
Проект строительства дороги с Сельмы до Чкаловска прошел новую экспертизу
Жителей и гостей Балтийска бесплатно доставят на празднование Дня салаки
В западной части Зеленоградска обустроят пляж за 2,4 млн рублей
Уголовник обвинил компьютерщика в плохом ремонте и отобрал мобильный телефон
Калининградским школам искусств выделили более 24 млн рублей на покупку музыкальных инструментов
Калининградца Юрия Меля литовский суд приговорил к семи годам лишения свободы
Саперы Балтфлота обезвредили 500-килограмовый снаряд на ул.Автомобильной в Калининграде
Калининградец сломал руку своей гражданской жене
Площадь Победы в Калининграде отремонтируют за 1,6 млн рублей