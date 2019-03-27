2019-03-27T10:58:39+03:00
Общество

Калининградцу разрешили не возвращать случайную переплату пенсии

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Светлом прокуратура защитила пенсионера от возврата переплаты страховой пенсии, которую он получил по ошибке государства. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В марте 2017 года мужчине была назначена пенсия. Однако, в местном отделении Пенсионного фонда допустили ошибку, включив в его стаж промежутки работ в организациях, являющихся кадровыми агентствами. В результате этой ошибке мужчина получал пенсию с переплатой. В ведомстве, впрочем, вскоре обнаружили ошибку и взыскали с пенсионера 8 711 рублей в счет погашения переплаты.

В прокуратуре обратили на это внимание и напомнили Пенсионному фонду, что переплата пенсии не возвращается из-за счетной ошибки. Городской прокурор внес преставление начальнику УПФР, в результате было принято решение вернуть деньги пенсионеру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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