Калининградские школьники 6 апреля примут участие в съемках телепередачи «Умницы и умники»
Четыре школьника из Калининграда вышли в финал Всероссийской гуманитарной телевизионной олимпиады «Умницы и умники».
Как сообщает пресс-служба регионального минобра, темой предстоящей игры станет «Театр и политика», съемки запланированы на 6 апреля.
Наш регион представят: ученицы ШИЛИ Анна Гущян и 23 лицея Анастасия Квачко – в качестве агонистов, ученик 23 лицея Яков Щербич – в качестве теоретика 1 категории и ученица школы из Пионерского Мария Левая – в качестве теоретика 3 категории.
Кроме того, накануне состоялось очное собеседование с участниками региональной олимпиады «Умники и умницы Калининградской области».
Определены агонисты и теоретики основного тура олимпиады, которая состоится 26 апреля. Темой этой игры станет «Русский театр XX века».
«Умницы и умники» - интеллектуальная гуманитарная олимпиада для старшеклассников. В открытой борьбе за право стать абитуриентами МГИМО принимают участие школьники из регионов России и ближнего зарубежья.
ИСТОЧНИК KP.RU