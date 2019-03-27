2019-03-27T10:58:28+03:00
Общество

Калининградские школьники 6 апреля примут участие в съемках телепередачи «Умницы и умники»

Темой предстоящей игры станет «Театр и политика»
Александр КАТЕРУША
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Четыре школьника из Калининграда вышли в финал Всероссийской гуманитарной телевизионной олимпиады «Умницы и умники».

Как сообщает пресс-служба регионального минобра, темой предстоящей игры станет «Театр и политика», съемки запланированы на 6 апреля.

Наш регион представят: ученицы ШИЛИ Анна Гущян и 23 лицея Анастасия Квачко – в качестве агонистов, ученик 23 лицея Яков Щербич – в качестве теоретика 1 категории и ученица школы из Пионерского Мария Левая – в качестве теоретика 3 категории.

Кроме того, накануне состоялось очное собеседование с участниками региональной олимпиады «Умники и умницы Калининградской области».

Определены агонисты и теоретики основного тура олимпиады, которая состоится 26 апреля. Темой этой игры станет «Русский театр XX века».

«Умницы и умники» - интеллектуальная гуманитарная олимпиада для старшеклассников. В открытой борьбе за право стать абитуриентами МГИМО принимают участие школьники из регионов России и ближнего зарубежья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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