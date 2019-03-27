СЕГОДНЯ 11:04 2019-03-27T11:18:56+03:00

Как объяснил мужчина полицейским, оружие и боеприпасы он получил в наследство от умершего приятеля

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Расследуя кражу, совершенную на территории Светловского городского округа, оперативники местного угрозыска вышли на 53-летнего, ранее не судимого мужчину. Проведенный в квартире подозреваемого обыск принес несколько неожиданные даже для самих оперов результаты. Светловчанин оказался счастливым обладателем 160 спортивно-охотничьих патронов калибра 5,6 мм, ствола со ствольной коробкой карабина системы «Маузер» и пяти двуствольных - от охотничьих ружей различных калибров иностранного производства. Естественно, весь этот арсенал мужик хранил незаконно.

- Винтовка и боеприпасы мне приятель завещал – он год назад умер, - сообщил задержанный. – Я хотел оружие с боеприпасами в полицию отдать, да так и не собрался…

Проведенная криминалистическая экспертиза признала винтовку и патроны пригодными для производства выстрела. А это значит, что светловчанину теперь грозит четырехлетняя отсидка в «зоне». Уголовное дело уже возбуждено и расследуется.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kaliningrad.kp.ru/video/embed/699544" frameborder="0"></iframe> Калининградец хранил у себя дома целый арсенал.

ИСТОЧНИК KP.RU